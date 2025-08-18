Comienza la fase de prueba piloto del Observatorio Económico de Turismo

Ocho municipios participarán del ensayo inicial del Observatorio Económico de Turismo de Entre Ríos (Oeter). La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Turismo, con respaldo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y acompañamiento técnico de la consultora Metrix.

La Secretaría de Turismo de Entre Ríos, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, pondrá en marcha la prueba piloto del Observatorio Económico de Turismo de la provincia, que busca consolidarse como una herramienta clave para producir estadísticas confiables sobre la actividad turística. La instancia se desarrollará en ocho municipios con encuestadores capacitados que relevarán información de la demanda y oferta turística y el impacto económico de la actividad.

El operativo incluirá encuestas a visitantes, mediciones a través de códigos QR, relevamiento de canastas de consumo y encuestas en alojamientos turísticos. El objetivo es estimar el gasto de los turistas, conocer su perfil y medir indicadores, como la ocupación hotelera y la estadía promedio.

Como parte del proceso preparatorio, el equipo de la Secretaría de Turismo articuló con organismos públicos como la Dirección de Estadística y Censos y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER); efectuó entrevistas al sector académico, representado por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). Asimismo, se realizaron entrevistas técnicas y un taller participativo con entidades del sector privado como la Cámara Entrerriana de Turismo (CET), la Asociación de Hoteleros de Entre Ríos (AHT), la Federación Hotelera y Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), la Federación Económica de Entre Ríos (Feder) y el Colegio de Corredores Inmobiliarios.

El Oeter apunta a consolidar un sistema permanente de recolección y análisis de información para respaldar decisiones de política pública y brindar al sector privado datos precisos para planificar inversiones. Entre sus beneficios se destacan el fortalecimiento de la competitividad provincial y la construcción de indicadores de sostenibilidad.

«Con este observatorio buscamos dar un salto de calidad en la producción de estadísticas turísticas. Tener datos precisos y actualizados permitirá que Entre Ríos tome mejores decisiones de gestión y brinde al sector privado una base sólida para sus inversiones», expresó el director de Competitividad, Incentivo e Inversiones de Entre Ríos, Martín Lima.

Según el cronograma, la prueba piloto se extenderá durante la primera quincena de septiembre y los primeros resultados de la plataforma estadística se presentarán en octubre. Tras los ajustes metodológicos, se prevé que el sistema quede operativo de cara a la próxima temporada de verano.

