El Museo de Ciencias Naturales de San José presentó el libro “Entre Ríos, paraíso de las aves silvestres” en Gualeguaychú

Este lunes el Museo de Ciencias Naturales de San José, a través de su directora Fernanda Otero, participó en la ciudad de Gualeguaychú de la presentación del libro “Entre Ríos, paraíso de las aves silvestres”, compartiendo un capítulo de esta valiosa obra que reúne conocimientos y experiencias sobre la riqueza natural de nuestra provincia.

Durante la exposición, se destacó la labor que el Museo desarrolla en San José, haciendo foco en las propuestas educativas para escuelas, las actividades de “La Noche de los Museos” y el creciente interés de turistas que visitan la institución.

Asimismo, se repasó la historia del Museo y se puso en valor el trabajo de conservación del patrimonio natural entrerriano, con el compromiso de seguir protegiendo y difundiendo nuestra biodiversidad.

