Entrega de premios a agrupaciones estudiantiles en Feliciano

Este lunes se hizo entrega de los premios donados por el Municipio de San José de Feliciano, correspondientes a la primera etapa de las actividades realizadas con las agrupaciones secundarias y la productora Línea Directa.

Las etapas, que desarrollarán los chicos son «Camino al regional» y la segunda «Semana del estudiante».

Muchas de estas actividades incluyen capacitaciones y participación de los jóvenes en actividades culturales municipales.

