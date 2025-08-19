San José suma una nueva disciplina deportiva: inauguración de la Escuela de Arquería— 19/08/2025 Comentarios desactivados en San José suma una nueva disciplina deportiva: inauguración de la Escuela de Arquería 1
En el Polideportivo Municipal quedó inaugurada oficialmente la Escuela de Arquería San José, una propuesta que amplía la oferta deportiva y recreativa de la ciudad.
La práctica del tiro con arco no solo invita al aprendizaje de una nueva disciplina, sino que también promueve valores como la concentración, la disciplina y la inclusión.
Durante la presentación se destacó el trabajo de los instructores Fabián y Daniel, quienes hicieron posible que este proyecto se concrete y que cada vez más vecinos puedan sumarse a esta alternativa deportiva.
Con esta iniciativa, San José continúa fortaleciendo sus espacios de formación y recreación, generando más oportunidades para la comunidad.
www.discofm.com.ar