Personal policial secuestró una garrafa

En horas de la madrugada de este lunes, personal policial que realizaba recorridas preventivas por la ciudad de Colón, observó a un individuo transportando un objeto en actitud sospechosa, aprovechando la escasa iluminación de la zona.

Al intentar identificarlo, el sujeto arrojó el elemento y emprendió la fuga, ocultándose en el sector del Basural del Barrio San Francisco. Al verificar lo descartado, se constató que se trataba de una garrafa de 15 kg, color blanca.

Se realizó un recorrido por el área en busca de posibles damnificados y se aguardó por el eventual apersonamiento de algún denunciante, sin que se registraran novedades al respecto.

Interviene la Unidad Fiscal local, quien dispuso el formal secuestro del elemento e inicio de actuaciones a fin de establecer su procedencia y propiedad.

