Recuperan un teléfono sustraído e identifican a un sujeto

En el marco de las recorridas preventivas que lleva adelante personal dependiente de la Jefatura Departamental Colón, este lunes fueron alertados acerca de la reciente sustracción de un teléfono celular.

De manera inmediata, los funcionarios actuantes se interiorizaron de los pormenores del hecho denunciado, recabando datos de interés que orientaron las primeras diligencias investigativas. Como resultado de dichas averiguaciones, lograron localizar a un individuo que se encontraba en poder de un teléfono celular marca Motorola, cuyas características coincidían con el aparato que había sido denunciado como sustraído.

Puesto en conocimiento de lo acontecido el Fiscal de turno, Dr. Alejandro Perroud, éste dispuso el traslado del sujeto, un hombre de 35 años de edad, hasta la Jefatura Departamental, donde se procedió a su correcta identificación, quedando el mismo supeditado a la causa en trámite.

Asimismo, se concretó el formal secuestro del equipo de telefonía móvil, el cual será posteriormente restituido a su legítimo propietario, conforme lo ordenado por la Fiscalía actuante.

