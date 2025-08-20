Arévalo propone trasladar la sede de ANSES en Feliciano a una oficina municipal

El Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, explicó que «atento a los ajustes del gobierno nacional y la caída estrepitosa de los recursos de coparticipación y recaudación local, se hace totalmente inviable económicamente, sostener a costo municipal, el pago de alquileres, artículos de limpieza y mantenimiento de la agencia de seguridad social de Feliciano».

«El convenio que nos unía con ANSES ha vencido hace tiempo y el municipio, en pos de ayudar a su mantenimiento, ha seguido haciéndose cargo del mismo» afirmó.

Puntualizando asimismo que «hoy es imposible seguir con un gasto que no es de nuestra competencia y en condiciones tan desfavorable».

«Hemos hablado con el Jefe Regional de Anses, el Gobernador de la Provincia y he mandado notas a legisladores por este tema. Sin embargo, hemos propuesto una alternativa de solución, si el gobierno nacional no quiere asumir el costo del mismo, que es la reubicación de la oficina en una cómoda oficina municipal para que ANSES siga funcionando», cerró el Intendente Arévalo.

