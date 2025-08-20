Un adolescente resultó lesionado tras colisión en San José

En horas de la mañana de este miércoles, se registró un accidente de tránsito en la ciudad de San José, específicamente en la intersección de calles Centenario y Estrada, lugar donde se produjo una colisión entre dos rodados.

El siniestro tuvo como protagonistas a una motocicleta marca Honda, modelo Wave, 100 cc, guiada por un adolescente de 17 años de edad, y una camioneta marca Ford, modelo F-100, conducida por un hombre de 40 años.

A raíz del impacto, el conductor del rodado menor debió ser asistido de inmediato por personal de emergencias, siendo trasladado en ambulancia de Rescate Urbano hacia el Hospital San José, donde fue examinado por profesionales médicos. Tras la correspondiente valoración clínica, se determinó que el joven presentaba lesiones de carácter leve, entre ellas un traumatismo en la pierna derecha y escoriaciones varias.

www.discofm.com.ar