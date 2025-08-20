Entre Ríos avanza con el programa Ver para ser libres en Paraná

Con una amplia convocatoria, en el Centro Integrador Comunitario (CIC) La Floresta de Paraná se desarrolló la octava jornada del programa nacional Ver para ser libres, que lleva adelante en la provincia el Ministerio de Desarrollo Humano.

Durante la actividad se realizaron controles oftalmológicos a niños y niñas de entre 6 y 12 años, y se entregaron anteojos de manera gratuita a quienes lo necesitaban.

La vicegobernadora Alicia Aluani valoró la implementación del programa que «se ocupa de atender la salud visual de nuestras infancias». En esa línea, subrayó el trabajo conjunto entre Nación y Provincia: «Se realiza un recorrido por los 17 departamentos, se hace el diagnóstico y se entregan los anteojos recetados correspondientes a cada niño que tiene algún déficit visual».

Aluani consideró además que se trata de un operativo fundamental porque «es muy importante este control para la salud y el desarrollo integral de los niños, y se hace sin costo, lo que es clave en tiempos difíciles. Este acceso garantiza igualdad de oportunidades para todos los chicos de la provincia».

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, remarcó la importancia de la articulación con los gobiernos locales en cada operativo: «Los municipios son socios indispensables para que este programa se pueda llevar a cabo, adecuando la logística a las demandas específicas de cada comunidad».

En una evaluación del avance del programa, Berisso detalló: «Hasta el día de ayer se realizaron más de 625 lentes y 937 controles en las localidades visitadas. El operativo continúa en toda la provincia con dos camiones que recorren los 17 departamentos».

De la actividad también participaron la diputada provincial Carolina Streitenberger y la intendente de Paraná, Rosario Romero.

Para consultar el cronograma completo de las próximas jornadas, se puede ingresar al portal del Ministerio de Desarrollo Humano: https://portal.entrerios.gov.ar/desarrollohumano/pf/libres/45260.

