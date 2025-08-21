Interceptan individuos sospechosos en el marco de una investigación

En el transcurso de la jornada de este miércoles, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón se encontraba llevando a cabo recorridas de prevención y tareas investigativas, tendientes a esclarecer un ilícito recientemente perpetrado en un local comercial ubicado sobre calle Vieytes, entre Mitre y Tucumán, de esta ciudad.

En el marco de dichas diligencias, al circular por inmediaciones de calle San Martín y Vergniaud, los efectivos procedieron a interceptar a dos individuos que se encontraban en actitud sospechosa, recostados sobre una motocicleta de tipo 110 c.c.. Uno de ellos presentaba características fisonómicas y de vestimenta coincidentes con las aportadas en relación al hecho delictivo bajo investigación.

Ante tal situación, ambos sujetos fueron trasladados hasta la Jefatura Departamental, donde fueron correctamente identificados conforme a los procedimientos de rigor. En tanto, la motocicleta en la que se hallaban fue retenida preventivamente, por personal de inspección municipal.

