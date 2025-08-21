Home / La provincia / Ante un desperfecto en la Estación Transformadora, Enersa restituyó el servicio en el menor tiempo posible

Ante un desperfecto en la Estación Transformadora, Enersa restituyó el servicio en el menor tiempo posible

Un desperfecto en un transformador de corriente en la Estación Transformadora Paraná Norte, ubicada en la intersección de Don Bosco y Blas Parera, provocó la interrupción del suministro eléctrico en distintas zonas de la ciudad. Fue entre las 23:30 de este miércoles y las 2:00 de la madrugada de hoy jueves.

El corte afectó a barrios como: Puerto Barrancas, Toma Nueva, Toma Vieja, Seminario y Fraternidad, además de sectores de las calles Rondeau (entre José Hernández y Darwin; entre Echeverría y Jozami; entre Francia y Don Bosco), Blas Parera (entre Antonio Crespo y El Guayacán), Don Bosco (entre Sudamérica y Blas Parera), Suipacha (entre Padre Corona y Vucetich) y Ayacucho (entre La Vieja del Agua y Ambrosetti), entre otras áreas.


Debido al tipo de falla y la cantidad de usuarios afectados, se activó el Plan de Contingencias, desplegando de inmediato a las cuadrillas técnicas de Enersa, que trabajaron intensamente para evaluar los daños y reconfigurar el sistema. Gracias a esta labor, el servicio fue restablecido de manera progresiva y en el menor tiempo posible.


Enersa destaca y agradece la dedicación de su personal técnico, que, ante circunstancias adversas, desplegó una tarea rápida y coordinada para devolver el servicio en el menor tiempo posible. Asimismo, se agradece la comprensión de los usuarios afectados.

