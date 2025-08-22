Nuevo Plan de Facilidades de pago para contribuyentes en Feliciano

Se trata de una medida de alivio fiscal para los vecinos, que les permitirá cumplir con sus obligaciones con importantes criterios de flexibilización.

«Al igual que el gobierno provincial, entendemos la difícil situación de nuestros contribuyentes y por lo tanto, este viernes por la mañana firmé el Decreto de promulgación N° 138/25, de la ordenanza aprobada en el día de ayer (jueves) por el HCD», puntualizó el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo.

Este instrumento alcanzará a aquellas obligaciones fiscales municipales tales como tasas de comercio, inmobiliarias, cloacales, multas y /o diferencias por rectificaciones de oficio en la Declaración Jurada Mensual.

El plan de facilidades tendrá hasta 30 cuotas con tasa de financiación qué varían entre el 42 % y el 60% anual, dependiendo de la cantidad de cuotas. Se prevé un plan que puede llegar hasta los 30 meses de financiación.

«Pronto, informaremos la fecha de puesta en vigencia del plan para que se puedan acercar al municipio y aprovechar esta gran oportunidad de refinanción, antes de que una modificación del sistema tributario, puede generarle mayores costos», explicó el Intendente Arévalo.

