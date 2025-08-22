Un camión protagonizó un vuelco en Ruta 23

En horas de la madrugada de este viernes, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón tomó intervención a raíz de un accidente de tránsito ocurrido en inmediaciones del kilómetro 38 de la Ruta Provincial N° 23.

Según datos preliminares, un camión marca Iveco, con acoplado, que transitaba por la citada arteria, terminó protagonizando un vuelco, quedando el rodado detenido en la calzada. La unidad era guiada por un ciudadano de 42 años de edad, oriundo de Villa Elisa.

Como consecuencia del siniestro, el conductor resultó con lesiones de carácter leve.

