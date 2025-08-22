La inclusión laboral es un derecho y una oportunidad para todos

Este viernes por la mañana, en el Honorable Concejo Deliberante de San José se llevó adelante un encuentro entre la Coordinadora del Área de Inclusión, Claudia López y su equipo, Tomás Dalleves del Área de Trabajo y Producción, la Presidenta del HCD, Mirta Pérez, con familiares de personas en situación de discapacidad.

Durante la reunión se dialogó sobre la importancia de generar oportunidades concretas para la inserción laboral de personas en situación de discapacidad, fortaleciendo la inclusión y la igualdad de derechos.

Además, se acordó continuar trabajando de manera articulada entre las áreas municipales para propiciar los espacios necesarios, brindar apoyo y contención para construir una ciudad más justa y solidaria.

