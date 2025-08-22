Accidente de tránsito en Acceso a Pueblo Liebig

En horas de la noche de este jueves, se iniciaron actuaciones a raíz de un siniestro vial registrado en inmediaciones del acceso a Pueblo Liebig y calle Estrada.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hecho se habría producido cuando una motocicleta marca Yamaha, modelo Crypton, que circulaba por el sector, sufrió la ruptura de una de sus cubiertas tras atravesar un pozo, lo que provocó que su conductor perdiera el control del rodado y cayera pesadamente a la cinta asfáltica.

El motovehículo era guiado por un joven de 19 años, quien viajaba acompañado de una mujer de 37 años. A raíz del impacto, esta última resultó con lesiones de carácter graves, en tanto que el conductor presentó heridas leves.

