ATER y la municipalidad de Concepción del Uruguay coordinan acciones para una gestión fiscal más moderna y eficiente

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y la municipalidad de Concepción del Uruguay suscribieron un convenio de intercambio de información y colaboración recíproca. La iniciativa, enmarcada en el programa provincial de articulación con los gobiernos locales, busca optimizar la gestión tributaria para mejorar la recaudación y asegurar una mayor equidad fiscal.

El acuerdo fue formalizado por el director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, y el presidente municipal de la ciudad, José Eduardo Lauritto. Del acto participaron el ex director del organismo y actual asesor del Ejecutivo municipal, Germán Grané; el secretario de Hacienda, Fernado Picart, y el titular de Catastro, Gustavo Chiarella.



El convenio establece mecanismos para el intercambio de información y la asistencia técnica entre ambos organismos. Su propósito es facilitar las tareas de control y fiscalización, fortaleciendo el cruce de datos, el desarrollo de capacitaciones y la aplicación de tecnología a los procedimientos tributarios.



Tras la firma, Korell expresó: «Cumpliendo con los objetivos que definimos junto al gobernador Rogelio Frigerio y al ministro de Economía, Fabián Boleas, seguimos acompañando a los intendentes y uniendo esfuerzos para mejorar la recaudación y ampliar servicios, lo que representa un beneficio directo para los municipios y los contribuyentes», destacó.



Lauritto, por su parte, valoró el respaldo de ATER y aseguró que «este acuerdo nos permitirá implementar acciones concretas para mejorar la administración de impuestos y facilitar las tareas de control; posibilitando a nuestras áreas municipales accionar estratégicamente, generar respuestas concretas a los vecinos y recaudar mejor», concluyó.

