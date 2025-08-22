La Cafesg licitó obras por más de 600 millones de pesos para escuelas de Concordia y Concepción del Uruguay

La Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) realizó la apertura de sobres de tres licitaciones, con una inversión superior a los 600 millones de pesos, destinadas a mejoras en la infraestructura escolar en Concordia y Concepción del Uruguay.

Las obras abordarán reparaciones estructurales, mejoras de accesibilidad y ampliaciones en tres establecimientos educativos: Escuela N°9 Intendente Gerardo Yoya (Concordia); escuela N°51 Felipe Gardel (Concordia); y escuelas N°36 Esteban Echeverría / Secundaria N°9 América (Concepción del Uruguay).

Compromiso con la educación

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó que «priorizar la educación es garantizar que nuestros chicos tengan más opciones y más libertad para elegir su futuro. Estas obras significan aulas más seguras, accesibles y cómodas para que se pueda enseñar y aprender mejor».

Por su parte el presidente de Cafesg, Carlos Cecco, enfatizó el compromiso del organismo con la educación: «Con estas tres licitaciones, continuamos avanzando con este ambicioso plan de mejoramiento de infraestructura escolar y hospitalaria. No se trata solo de obras, sino de la garantía de que estamos trabajando para que nuestros alumnos y docentes cuenten con espacios seguros y adecuados. Estos proyectos son una muestra clara de la prioridad que el gobierno provincial le da a la educación como motor de desarrollo».

Finalmente, el vocal de CAFESG, Martín Dri, destacó: «Es fundamental que estos recursos, que provienen del excedente de Salto Grande, se inviertan en las necesidades más urgentes de la comunidad. Estas obras, en particular, resuelven problemas estructurales y de accesibilidad que eran una deuda pendiente con las escuelas y sus comunidades».

Las obras

– Escuela N°9 Intendente Gerardo Yoya (Concordia): Cambio integral de techos, impermeabilizaciones y reparaciones varias. El proyecto incluye la demolición de azoteas con riesgo estructural y su reemplazo por una cubierta metálica, además de la renovación de instalaciones eléctricas y sanitarias. El presupuesto oficial es de 221.244.584 pesos. Esta obra es la segunda vez que se llama a licitación, ya que en la oportunidad anterior había quedado desierta, y se presentaron cinco oferentes.

– Escuela N°51 Felipe Gardel (Concordia): Reparaciones varias y construcciones para accesibilidad. Esta obra contempla la intervención de la cubierta, el cambio de aberturas, la instalación de dos rampas para personas con discapacidad, la renovación de pisos y otras mejoras. El presupuesto oficial es de 186.688.361 pesos. Se presentaron cinco empresas.

– Escuela N°36 Esteban Echeverría / Escuela Secundaria N°9 América (Concepción del Uruguay): Ejecución de rampa, impermeabilización y reparaciones varias. El proyecto incluye la construcción de una rampa para alumnos con movilidad reducida, la impermeabilización de galerías, la reparación de aulas con daños estructurales y la remodelación completa de la cocina para garantizar el servicio de comedor. El presupuesto oficial es de 198.009.448 pesos. Se recibieron cuatro ofertas para esta obra.

www.discofm.com.ar