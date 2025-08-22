Desarrollo Humano continúa brindando capacitaciones a emprendedores

Se brindó la capacitación Manos a los costos que dio herramientas accesibles que permitan entender, calcular y proyectar los costos de cada emprendimiento, de acuerdo a sus particularidades. Se hizo desde el Ministerio de Desarrollo Humano en General Ramírez.

Durante la jornada, impulsada por la Dirección de Economía Social dependiente de la Secretaría de Gestión Social, se trabajó sobre ejes fundamentales como: cómo dimensionar un emprendimiento, costos fijos y variables, sistemas de costos, costo unitario y estrategias para reducirlo sin perder calidad, punto de equilibrio, rentabilidad, impacto de la inflación, tributos y ciclo de caja.

La actividad contó con la presencia del secretario de Gestión Social, Pablo Omarini; la presidenta municipal, Flavia Pamberger, y el equipo de gestión municipal.

En este marco, Omarini destacó: «General Ramírez es una ciudad con un enorme y rico ecosistema emprendedor, capacitamos con este taller sobre costos a microemprendedores locales con el objetivo de darles más y mejores herramientas, con las que buscamos contribuir al desarrollo de sus emprendimientos y, en definitiva, a la mejora de la calidad de vida de cada entrerriano».

Las localidades interesadas en desarrollar este tipo de propuestas, pueden comunicarse con la Dirección de Economía Social por Whatsapp al 3436116183.

www.discofm.com.ar