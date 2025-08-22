Frigerio encabezó una reunión de gabinete conjunto en Valle María

«El Estado tiene que gestionar para la gente, no para sí mismo», afirmó el gobernador Rogelio Frigerio este viernes al encabezar una reunión de gabinete conjunto en Valle María, junto al intendente Mario Sokolovsky.

Acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani, ministros y secretarios de ambos equipos de gobierno y los legisladores del departamento Diamante, José Gustavo Vergara y Lénico Aranda; el mandatario destacó que estos encuentros «son una práctica que instalamos desde el primer día de gestión: trabajar en el territorio, conocer de primera mano los problemas e impulsar que nuestros equipos interactúen de la manera más fluida posible. En un contexto tan difícil como el que nos toca, lo más importante es dar respuesta a los vecinos».

Frigerio recibió la declaración de huésped de honor y puso en valor la dinámica de la localidad: «Valle María sintetiza muchas de las cosas que queremos para la provincia: un Estado que soluciona problemas y que genera condiciones para que haya trabajo en el sector privado, donde realmente se crea riqueza y empleo de calidad».

En la oportunidad, el mandatario destacó a Valle María como una localidad muy «vinculada con nuestro norte de gestión, que es generar condiciones para el desarrollo del sector privado y generación de empleo en el sector privado».

El gobernador remarcó que el desafío de Entre Ríos es que «ejemplos como los de Valle María sean lo común en nuestro territorio: un Estado chico pero eficiente, que trabaje para la gente y en favor del desarrollo de las pymes, del comercio, de la industria y del campo». Puntualizó que en la agenda de temas se trabajó sobre el funcionamiento del centro de salud y la unificación del edificio de la escuela técnica, para lo que la provincia propueso la ampliación por adminsitración delegada.

Por su parte, el intendente Sokolovsky resaltó la importancia del encuentro: «Si bien tenemos diálogo con los ministros y funcionarios, tenerlos hoy acá, mano a mano, con nuestro equipo, es muy positivo».

Durante la jornada, Frigerio visitó el Atelier de la diseñadora Romina Wasinger, quien representará en septiembre a Entre Ríos en la feria internacional de moda La Coterie, en Nueva York, en el marco del programa «Diseño entrerriano en el mundo». También recorrió el emprendimiento Roskopf Amoblamientos, que impulsa la producción y el empleo local. La empresa que trabaja desde hace tres años en la localidad abastece a Paraná, Crespo, Villa Libertador San Martín, La Paz, Victoria, Federal y Rosario.

