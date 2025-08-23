Camino a la Primavera: los estudiantes ya preparan el muñeco

Con mucho entusiasmo, los estudiantes de San José se encuentran trabajando en el armado del muñeco que será parte de la tradicional quema de la primavera, una de las celebraciones más esperadas por la juventud en la ciudad.

Este año las actividades estudiantiles darán inicio el viernes 5 de septiembre y se extenderán hasta el domingo 28 de septiembre, fecha en la que tendrá lugar el picnic estudiantil y la quema.

Como cada año, la previa de la primavera estará acompañada de propuestas deportivas, musicales y recreativas, que invitan a los estudiantes de todas las promociones a compartir, disfrutar y celebrar en el mes del estudiante.

Desde la Municipalidad de San José se acompaña a las y los jóvenes en este etapa, reafirmando la importancia de promover espacios de participación saludable y colectiva.

www.discofm.com.ar