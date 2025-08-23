Se lanza la 12ª edición del Cruce de Salto Grande en Concordia

El 11 de septiembre se presentará oficialmente la carrera en el Hotel Hathor. Habrá novedades clave: remera oficial, main sponsor, las dos sedes 2025, y la incorporación de una modalidad de trekking. Durante el evento también se reconocerá a empresas, periodistas y profesores de grupos de running que han acompañado el crecimiento de la competencia a lo largo de los años.

El Cruce de Salto Grande, uno de los desafíos deportivos más esperados del calendario regional, inicia su camino hacia la edición 2025 con una presentación oficial. La cita será el miércoles 11 de septiembre en el Hotel Hathor de Concordia, donde se reunirán organizadores, medios, auspiciantes y referentes del mundo del running.

La jornada incluirá la develación de la Remera Oficial de Competición, ícono de cada edición. Además, se anunciarán las dos sedes confirmadas, largada y llegada, una de las grandes novedades logísticas de esta edición. Uno de los anuncios más destacados será la incorporación de una modalidad de trekking, pensada como opción de caminata recreativa, lo que amplía la participación a un público más diverso, sin perder el espíritu aventurero y natural del Cruce.

También se entregarán reconocimientos a empresas, medios de comunicación y profesores de grupos de entrenamiento, pilares fundamentales en la construcción de esta propuesta deportiva que ya lleva más de una década convocando a cientos de participantes.

Más info: www.crucedesaltogrande.com.ar

www.discofm.com.ar