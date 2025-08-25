Accidente vial en la Autovía José Gervasio Artigas

En horas de la madrugada de este domingo, se produjo un siniestro vial en inmediaciones del kilómetro 136 de la Autovía José Gervasio Artigas, con una persona lesionada.

De acuerdo a los primeros datos recabados, y por causas que se tratan de establecer, una ambulancia que se circulaba en sentido sur impactó contra el guardarrail. El vehículo de emergencias era conducido por un ciudadano de 33 años de edad, quien viajaba acompañado por otro individuo. En el interior de la unidad también se trasladaba una paciente de 43 años, procedente de la provincia de Corrientes y con destino a la ciudad de Buenos Aires, junto a una mujer de 48 años que la acompañaba.

Como consecuencia del episodio, la paciente debió ser derivada de inmediato en otra ambulancia hacia el Hospital San Benjamín, a fin de garantizar la continuidad de la atención médica que requería.

www.discofm.com.ar