Los jubilados entrerrianos pierden $13 mil millones mensuales por el veto de Milei al aumento de jubilaciones y bono

Considerando las proyecciones de inflación del REM-BCRA para los próximos 12 meses (sep/25 a ago/26) y la cantidad de beneficiarios titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino se estima que el veto de Milei implica una pérdida agregada de $13 mil millones mensuales para los jubilados de la provincia de Entre Ríos.



Esta cifra alcanza $160 mil millones en los próximos 12 meses para el conjunto de 174.688 jubilados de la provincia.



Este cálculo surge de la no actualización del bono a $110.000 —que debía ajustarse luego por inflación— y de la no recomposición del 7,2% correspondiente al saldo pendiente de la inflación de enero 2024.



Esta pérdida no solo impacta directamente sobre los ingresos de un sector vulnerable, sino que también se traduce en una menor actividad económica en la provincia.

www.discofm.com.ar