Este domingo 25 de agosto, en las instalaciones de la Jefatura Departamental de Policía de Colón, se realizó una emotiva ceremonia en homenaje a los Policías de Entre Ríos Caídos en Cumplimiento del Deber. La misma fue presidida por el Jefe Departamental Colón, Comisario Inspector Luis Cristian Valdez.

Durante el acto, que contó con la participación de diversas autoridades y fuerzas de seguridad, se rindió homenaje a los policías que han dado su vida en servicio a la comunidad entrerriana. Estuvieron efectivos de Prefectura Naval Argentina, de Gendarmería Nacional y también integrantes de la Comisión de Amigos de la Jefatura Departamental de Colón.

La ceremonia concluyó con un solemne minuto de silencio y la colocación de una ofrenda floral en honor a los policías caídos. El emotivo acto reafirmó el compromiso de la Policía de Entre Ríos de seguir trabajando por una sociedad más segura y en paz, en recuerdo de aquellos que dieron su vida en cumplimiento de su deber.

