Festival en el Multieventos por el Día de las Infancias

Este domingo San José celebró el Día de las Infancias con una gran fiesta en el Predio Multieventos que reunió a miles de gurises y gurisas junto a sus familias.

A pesar de algunos pronósticos que auguraban lluvias, el clima finalmente acompañó y, pasadas las 14 horas, la jornada comenzó bajo un hermoso sol que se mantuvo durante toda la tarde.

Como ya es tradición en estos festejos, la Municipalidad de San José dispuso colectivos gratuitos que recorrieron los barrios más alejados de la ciudad para garantizar que nadie quedara afuera del encuentro.

Desde temprano, niñas y niños disfrutaron de un amplio abanico de propuestas: estaciones de juego con actividades recreativas, espacios de expresión artística para dar rienda suelta a la creatividad y un rincón dedicado a la educación ambiental y el reciclaje, donde pudieron aprender jugando.

La merienda también tuvo su lugar especial. Todos compartieron una taza de chocolate caliente que llegó en el momento justo para recargar energías antes del gran cierre. El broche de oro lo pusieron los espectáculos de Shimmy Danza y la Compañía Rotatoria, que llenaron el escenario de música, color y alegría.

De esta manera, San José volvió a vivir un Día de las Infancias inolvidable, con juegos, sonrisas y encuentros que reafirman la importancia de seguir construyendo espacios de inclusión, disfrute y celebración para los gurises y gurisas de la comunidad.

