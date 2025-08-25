El Club Atlético Feliciano arribó a su 120 aniversario

El pasado viernes, el Intendente Damián Arévalo, junto a la Viceintendeta acompañaron el acto del aniversario de los 120 años del Club Atlético Feliciano.

Un acontecimiento muy emotivo de una institución con mucha historia.

«Un pilar importante de nuestra sociedad, de nuestra historia y de nuestro presente» aseguró al respecto en Intendente Arévalo.

