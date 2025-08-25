El Senado dio media sanción al proyecto de sostenibilidad de la deuda pública provincial

La Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó este lunes, en sesión especial, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para la Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, que ahora será tratado en la Cámara de Diputados.

La iniciativa, que busca reestructurar y refinanciar compromisos asumidos en gestiones anteriores, obtuvo 12 votos afirmativos y cinco negativos en la sesión presidida por la vicegobernadora Alicia Aluani.

El proyecto aprobado declara prioritaria la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial (expediente N° 15.400), que alcanza un stock cercano a los 700 millones de dólares, en su mayor parte correspondientes al crédito internacional tomado en 2017 y reestructurado en 2021.

En este marco, el senador Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), explicó que no se trata de nueva deuda sino de ordenar los compromisos vigentes para que la provincia pueda cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones. «Los excedentes que surjan de la reestructuración se volcarán exclusivamente a obra pública», señaló, al tiempo que subrayó que el objetivo es evitar cualquier escenario de incumplimiento y brindar previsibilidad: «Restaurar la sostenibilidad de la deuda es la condición necesaria para garantizar desarrollo y futuro a Entre Ríos».

Desde el bloque Más para Entre Ríos, la senadora Patricia Díaz (La Paz) también acompañó el proyecto y destacó la importancia de contar con una herramienta de previsibilidad para municipios con deudas heredadas: «Mi voto busca que estos compromisos se transformen en una oportunidad de orden y desarrollo, permitiendo que los recursos locales se destinen a las obras y servicios que cada comunidad necesita».

Con la media sanción en el Senado, el proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde continuará su tratamiento legislativo.

