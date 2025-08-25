Hallazgo y secuestro de motocicleta en San José tras presunto hecho ilícito

En horas de la madrugada de este lunes, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón tomó conocimiento acerca de un presunto hecho ilícito, en el cual dos individuos habrían sido observados trasladando una motocicleta en circunstancias sospechosas.

Ante tal situación, una comisión policial se constituyó en inmediaciones de calles Constitución y Moreno, en la ciudad de San José, donde fue localizada una motocicleta marca Corven, modelo Energy, que se encontraba abandonada.

Puesto en conocimiento el hecho a la Unidad Fiscal de Colón, se dispuso el formal secuestro del rodado, a los fines de continuar con las diligencias correspondientes como también avanzar en las actuaciones iniciadas de oficio para establecer procedencia y propiedad.

