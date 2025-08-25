Allanamiento en Barrio El Brillante con secuestro de elementos de interés

En el marco de una causa en trámite, y dando cumplimiento a una orden emanada el Juzgado de Garantías de Colón, en horas de la tarde de este lunes, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón llevó adelante un procedimiento en una finca ubicada en inmediaciones de calles Artigas y Presidente Illia, en el Barrio El Brillante de San José.

El despliegue de los efectivos, se desarrolló en el domicilio habitado por un joven de 27 años, donde, tras las diligencias correspondientes, se procedió al formal secuestro de un teléfono celular y un automóvil marca Volkswagen, modelo Suran, los cuales resultan de interés para la investigación en curso.

Cabe señalar que todas las actuaciones se realizaron bajo la supervisión de la Unidad Fiscal de Colón, que continúa con la instrucción de las medidas judiciales pertinentes, a fin de esclarecer los hechos que se investigan y determinar eventuales responsabilidades.

