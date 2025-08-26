Avanzan las obras de cordón cuneta en barrio Loma Hermosa

La Municipalidad de San José continúa desarrollando un plan sostenido de infraestructura urbana con la construcción de nuevas cuadras de cordón cuneta en calle Berduc, del barrio La Plaza.

Estos trabajos, ejecutados íntegramente con recursos propios, forman parte del programa que viene llevando adelante la gestión del intendente Gustavo Bastian, y que ya superó las 100 cuadras intervenidas en distintos sectores de la ciudad.

La concreción de estas obras no solo mejora la transitabilidad, sino que también ordena el escurrimiento pluvial, revaloriza los barrios y genera mejores condiciones de vida para las familias sanjosesinas.

Desde el Municipio destacaron que se trata de un esfuerzo colectivo que refleja la decisión política de invertir en infraestructura básica con fondos locales, avanzando en la transformación de cada rincón de San José.

