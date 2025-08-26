El Municipio sanjosesino se hace cargo de los trabajos de mantenimiento vial en Ruta 130



La Municipalidad de San José lleva adelante tareas de mantenimiento en la Ruta 130, en el tramo que comunica a nuestra ciudad con Colón. A pesar de que no es responsabilidad directa del Municipio, la gestión local asumió el compromiso de realizar los trabajos necesarios para mejorar las condiciones de transitabilidad de esta vía tan utilizada por vecinos y vecinas de la región.

Con maquinaria y personal propio, se está colocando ripio y material para el reacondicionamiento de banquinas, priorizando la seguridad vial y garantizando una mejor circulación en este importante sector.

De esta manera, se continúa destinando recursos y esfuerzos en beneficio de la comunidad, entendiendo que las rutas y accesos son fundamentales para la conexión, el desarrollo productivo y la vida cotidiana de la ciudadanía.

