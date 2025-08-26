Avanzan las negociaciones para que la oficina de ANSES Feliciano permanezca en la ciudad

Damián Arévalo, Intendente de San José de Feliciano, confirmó que «estamos avanzando firmemente en las negociaciones para que la oficina local de ANSES permanezca en nuestra ciudad».

Al respecto Arévalo puntualizó que «en un momento tan difícil para muchas familias, entendemos que es fundamental que los vecinos no tengan que viajar a otras localidades para realizar sus trámites jubilatorios, de pensiones o de asignaciones».

«Por eso, desde el municipio, estamos haciendo un gran esfuerzo: hemos puesto a disposición un espacio físico para que la oficina local de ANSES pueda seguir funcionando aquí, cerca de todos nosotros», aseveró el Presidente Municipal.

Añadiendo que «este es un paso crucial para garantizar que cada vecino de Feliciano tenga el acceso que merece a un servicio tan importante».

«Seguimos trabajando juntos para defender y gestionar lo que hemos conquistado», cerró el Intendente Arévalo.

