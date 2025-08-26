Personal Policial secuestró automóvil con numeración adulterada en Villa Elisa

En horas del mediodía de este martes, tras presentarse un ciudadano en la Planta Verificadora de Comisaria Villa Elisa a los fines de realizar la verificación vehicular de un Automóvil marca Fiat, modelo Spazio, durante la inspección se constató que el rodado presentaba anomalías en la numeración del motor, específicamente un rebaje en la mesada original, con signos de sobre marcado y supresión de dígitos.

Ante ello se puso en conocimiento a la Unidad Fiscal de turno, y por disposición de la misma, se labró el acta correspondiente, se dio intervención al mecánico policial, asimismo se procedió al formal secuestro del rodado y su documentación, como así también se iniciaron las actuaciones pertinentes de rigor.

www.discofm.com.ar