La 7º Fecha de la Competición Especial Entrerriana se disputará los días 12, 13 y 14 de septiembre en el Autódromo de Concepción del Uruguay

En un primer momento, y tras diversas reuniones con las autoridades del Municipio de Soriano y del Autódromo de Mercedes, se había acordado la realización del evento en dicha ciudad. Sin embargo, debido a cuestiones vinculadas a trámites aduaneros, se resolvió no llevar adelante la competencia en el Polideportivo Ciudad de Mercedes.

«Queremos expresar nuestro agradecimiento al Intendente de Soriano, Sr. Guillermo Besozzi, a Alejandro “Jano” Bufa, encargado del Polideportivo Ciudad de Mercedes, y a todos los funcionarios de la Intendencia que trabajaron y nos brindaron su apoyo para concretar la llegada de la categoría a su ciudad» manifiestan desde Competición Especial Entrerriana.

En ese sentido puntualizaron que «nuestro compromiso es seguir trabajando para que en la temporada 2026 podamos finalmente realizar una fecha en el vecino país».

«También queremos destacar y agradecer especialmente al piloto de Clase 1 Félix De La Carrera, gran impulsor de este proyecto y del acercamiento de la Competición Especial Entrerriana a Mercedes» concluyeron los organizadores.

