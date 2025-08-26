Destacan el rol clave de la información y el acompañamiento a las mamás para una lactancia adecuada

El Ministerio de Salud de Entre Ríos, en el marco del mes de la Lactancia Materna, recordó la importancia de la información y el conocimiento para que cada mamá pueda sostener el amamantamiento, acompañada por profesionales, su familia y la comunidad.

Hablar de lactancia materna en agosto, mes dedicado a generar conciencia sobre sus beneficios para madres, lactantes y familias, incluye a partir de este año otro impacto positivo: su naturaleza sostenible y amigable con el planeta tierra.

La nutricionista y puericultora Luisina Piaggio, integrante del equipo de Lactancia del hospital Centenario y de los centros de atención primaria de Gualeguaychú, desmitificó las creencias erróneas sobre la primera nutrición. «Muchas mujeres concurren a la consulta creyendo que el bebé se queda con hambre porque su leche no lo llena y la dificultad está en una inadecuada técnica de lactancia», precisó.

Para Piaggio, «es importante la información brindada a las familias acerca de la frecuencia de tomas, la técnica y posición correcta para que el amamantamiento sea eficaz, la succión nutritiva y profunda con una buena transferencia de leche».

En los establecimientos sanitarios del primer y segundo nivel de atención los equipos profesionales, multidisciplinarios, están abocados a garantizar la lactancia para que la mamá cumpla el deseo de amamantar y el bebé pueda recibir todos los requerimientos y beneficios de la leche materna. Respecto a éstos últimos, Piaggio expresó: «Esa leche humana que sale a través de un tejido vivo, del pecho de la mamá, tiene todos los nutrientes, vitaminas y minerales que necesita un bebé para crecer de manera sana y saludable durante, al menos, los primeros seis meses de vida».

También la nutricionista aclaró que «una lactancia adecuada aporta protección a través de las inmunoglobulinas, los factores de crecimiento, los anticuerpos que facilitan un crecimiento y desarrollo óptimo».

Finalmente reflexionó: «La interdisciplina en el acompañamiento de la lactancia es muy valiosa en todas las etapas: perinatal y posnatal. Puntualmente, las puericultoras nos formamos durante tres años para poder acompañar con herramientas prácticas y específicas todo el proceso de lactancia».

www.discofm.com.ar