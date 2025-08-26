Más de 100 familias de Victoria recibieron las escrituras de sus viviendas

El gobierno provincial entregó los títulos de propiedad a más de 100 familias de 15 barrios de la ciudad de Victoria, en el marco del Plan de Regularización Dominial que lleva adelante el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).

El acto se desarrolló en el Salón del Concejo Deliberante y fue encabezado por el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, junto al presidente del IAPV, Manuel Schönhals, y la intendenta de Victoria, Isa Castagnino.

Durante la jornada, las familias recibieron sus escrituras y a partir de ahora cuentan con la titularidad definitiva de sus hogares.

En este marco, el ministro Schneider destacó la importancia de continuar con estas políticas, que dan seguridad jurídica a las familias entrerrianas y consolidan su derecho a la vivienda.

Por su parte, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, remarcó que cada escritura representa un paso más en el objetivo de que todas las familias entrerrianas puedan acceder a la documentación que las convierte en dueñas legítimas de sus viviendas.

También participaron de la actividad el viceintendente de Victoria, Andrés Marchese; el vocal del IAPV, Aníbal Steren; la directora de la Regional Oeste, Candela Temon; junto a funcionarios locales y concejales.

Para llevar adelante el Programa de Regularización Dominial, el IAPV trabaja en forma articulada con el Colegio de Agrimensores y el Colegio de Ingenieros Civiles para realizar las mensuras, y con el Colegio de Escribanos y la Escribanía Mayor de Gobierno para las escrituras.

