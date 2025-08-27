Jornada de sensibilización por la Semana de la Ancianidad

En el marco de la Semana de la Ancianidad, el Área de Personas Adultas Mayores de la Municipalidad de San José llevó adelante este martes una jornada de gimnasia y sensibilización.

El encuentro se realizó en el Complejo Termal “Maximiano Tarabini” en horas de la mañana. En un primer turno, el grupo participó del taller de aquagym para posteriormente dirigirse al Salón de Usos Múltiples. Allí, el director Alberto Auban junto a los talleristas del área reflexionaron sobre el sentido y el valor de la tercera edad, y la importancia de la actividad física y los espacios de socialización para transitar la ancianidad con una mejor calidad de vida.

Al referirse a esta iniciativa, Auban expresó: “La Semana de la Ancianidad es una oportunidad para visibilizar y reflexionar sobre la realidad de nuestros adultos mayores. Reconocer la importancia de los mayores en nuestra sociedad, promover todas aquellas acciones que garanticen sus derechos y trabajar para fortalecerlos es un compromiso de esta gestión”.

A continuación, los presentes compartieron reflexiones y experiencias para finalizar con una presentación a cargo de una alumna del taller de teatro, quien interpretó un conmovedor monólogo sobre las demencias y la enfermedad de Alzheimer.

