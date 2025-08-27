Accidente vial en la Autovía José Gervasio Artigas

En horas de la tarde de este martes, se produjo un siniestro vial en inmediaciones del kilómetro 147 de la Autovía José Gervasio Artigas.

De acuerdo a los datos recabados, y por causas que se tratan de establecer, un camión con semi remolque marca Iveco, que circulaba en sentido sur a norte, conducido por un ciudadano de San José de 37 años, habría sido impactado en su lateral derecho por una Camioneta marca Citroën, modelo Berlingo, la cual era guiada por un hombre de 80 años de edad.

Afortunadamente como consecuencia del siniestro, no resultaron personas lesionadas ni interrupción en el tránsito, solamente daños materiales en los rodados.

www.discofm.com.ar