El operativo nacional de salud visual estuvo en Feliciano

Con la visita al CIC municipal de la Ministra de Desarrollo Humano Verónica Berisso, el Municipio de San José de Feliciano acompañó a más de 130 gurises, de entre 6 y 12 años, quienes se realizaron controles oftalmológicos en la unidad móvil que se ubicó en el CIC municipal este miercoles.

A través de este programa proveniente del Ministerio de Capital Humano del Gobierno Nacional, un oftalmológo contratado por el Municipio y la Senadora Departamental, con equipos especializados, se realizaron más de 120 estudios oftalmológicos con el objetivo de detectar, en forma temprana, problemas de agudeza visual en la infancia, evitando que estos interfieran en el normal aprendizaje y desarrollo integral de los niños.

Desde el municipio se agradece a todo el equipo que contuvo a las familias en todo el proceso que aún continúa y a los profesionales que están recorriendo la provincia, por la predisposición y calidad de atención a cada uno de los niños y niñas que se hicieron los chequeos.

