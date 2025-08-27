Personal Policial recuperó artefactos sustraídos de un domicilio en Colón

En horas de la mañana de este miércoles, tras tomarse conocimiento por parte de un ciudadano mayor de edad, que personas desconocidas sin ejercer violencia habrían ingresado por la parte trasera, previo a saltar un tapial, al domicilio de su madre, ubicado en inmediaciones de Calle Moreno al 815 de esta ciudad, sustrayéndole un lavarropas marca Patriot y un secarropas marca Columbia; es que personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, inmediatamente se abocó a realizar un minucioso trabajado investigativo, donde gracia a su gran labor y rápida ejecución, lograron momentos más tardes localizar los elementos interesados en cercanías de Calles Rio Iguazú y Boulevard Güemes, en poder de una ciudadana mayor de edad, quien tras ser entrevistada por los efectivos intervinientes, la misma les manifestó desconocer que no eran de su propiedad y desconocía sobre su procedencia, ampliando que posiblemente los había llevado su hermano quien está constantemente relacionado a la actividad ilícita.

Anoticiada que fuera la Fiscalía en turno, se ordenó el formal y preventivo Secuestro de los efectos, para luego ser entregados a su propietaria, como también la individuación del sindicado para quedar supeditado a la causa.

