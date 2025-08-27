El gobernador inauguró un nuevo destacamento policial y presentó equipamiento para reforzar la seguridad en Concordia

En Concordia, el gobernador Rogelio Frigerio inauguró un destacamento policial en el barrio José Hernández, que incluye además un taller de chapa y pintura para la reparación de vehículos oficiales. Por otra parte, puso en marcha una Unidad Operativa Móvil equipada con tecnología de punta para fortalecer la prevención del delito.

El inmueble, ubicado estratégicamente en calle Las Heras y Peatonal Aguilera, fue transformado de un antiguo «búnker narco» a un espacio de servicio y seguridad para la comunidad, en una zona que históricamente ha sido golpeada por el narcotráfico. El nuevo destacamento, que dependerá de la Comisaría Octava, facilitará un contacto más directo con los vecinos y ampliará la cobertura a otras jurisdicciones, con presencia policial permanente las 24 horas del día, los siete días de la semana. El taller mecánico de chapa y pintura, gestionado por personal policial capacitado, permitirá un importante ahorro de recursos al evitar la contratación de talleres privados, así como la optimización en el mantenimiento del parque automotor policial.

Acompañado por el intendente de la ciudad, Francisco Azcué, y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González; Frigerio enfatizó en el compromiso de su gestión con la seguridad. «Desde el primer momento, cuando nos tocó asumir el Gobierno provincial, el flagelo del narcotráfico, el narcomenudeo y el delito en general; ha sido y es uno de nuestros principales desafíos. Estamos poniendo todo lo que podemos para dar tranquilidad a los vecinos de Concordia, y ellos lo sienten, lo notan y lo agradecen, porque fueron muchos años de mirar para otro lado ante el avance de los narcos».

El gobernador también destacó la firmeza del Estado frente al crimen organizado y el apoyo a la fuerza policial, resaltando que «hoy los narcos saben que tienen un Gobierno provincial, municipal y la mejor policía de la Argentina, que es la nuestra; decididos a enfrentarlos, cueste lo que cueste. En una época con muchas dificultades económicas, lentamente vamos equipando a la policía como se merece y vamos a seguir haciéndolo en estos años que nos quedan de gestión».

Por su parte, el intendente Francisco Azcué, relató la historia de la recuperación del lugar, cuando oficiaba como fiscal, y remarcó la importancia de la colaboración interinstitucional para lograrlo. Subrayó que «en gestión conjunta entre la Policía de Entre Ríos y el municipio, hemos puesto en valor, recuperado y convertido este espacio en un taller y un destacamento con presencia policial permanente. Quiero agradecer al gobernador, porque la verdad que la ciudad y este barrio lo necesitan, es una zona bastante conflictiva». También valoró la postura del Gobierno provincial frente al crimen, asegurando que «hoy tenemos un gobernador, un ministro de Seguridad, un jefe de Policía que hacen lo que tienen que hacer, actúan y ponen manos firmes», en la lucha contra el narcotráfico, y reiteró la disposición del municipio para trabajar en conjunto.

En la oportunidad, también se presentó una Unidad Operativa Móvil, un tráiler reparado y equipado con un moderno sistema de comunicaciones, monitoreo y un dron para operativos. El dispositivo, que dependerá del Grupo de Infantería Adiestrado (GIA), ampliará la capacidad preventiva, mejorará el control territorial, agilizará la respuesta ante emergencias y reforzará la seguridad en eventos masivos.

www.discofm.com.ar