Enersa testea los primeros medidores inteligentes

Los nuevos medidores inteligentes permitirán a los usuarios contar con comunicación inalámbrica con el centro de control y medición remota de su consumo en tiempo real. Esto se traducirá en más seguridad, eficiencia y transparencia en el servicio eléctrico.

Enersa los está evaluando en sus laboratorios de Paraná. En una primera etapa se prevé la instalación de 600 dispositivos en Aldea Brasilera. En esta instancia, el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, y el gerente general, Jorge Tarchini, analizaron los avances de la prueba y la posibilidad de sumar un nuevo banco de pruebas específico para optimizar los procesos de control y calidad del servicio.

Brupbacher, destacó que con la implementación de estos medidores inteligentes «se abre la posibilidad de incorporar herramientas digitales que permitirán a los usuarios conocer en tiempo real su consumo, brindando mayor control, transparencia y mejores decisiones de consumo energético».

En la misma línea, Tarchini, subrayó que este paso «es trascendental en la modernización de nuestra red eléctrica. La adquisición de los medidores inteligentes y la llegada de los primeros lotes marcan un hito que nos coloca a la vanguardia en innovación tecnológica a nivel nacional».

El programa prevé la implementación de un sistema de medición inteligente, que permitirá avanzar hacia redes Smart Grid y posicionar a Entre Ríos entre las pocas provincias del país en desarrollar esta tecnología.

Con estas acciones, Enersa reafirma su compromiso con la innovación, la eficiencia y la mejora continua para los usuarios entrerrianos.

