Los recorridos literarios por la ciudad y el río serán un atractivo de la Feria Provincial del Libro

El evento se realizará del 4 al 6 de septiembre en el Centro de Convenciones de Concordia. Además de editoriales, presentaciones de libros y espectáculos, un colectivo y una lancha ofrecerán paseos y lecturas. Organizan el Gobierno de Entre Ríos y la municipalidad local.

La lancha Nave Literaria brindará un paseo fluvial donde se compartirán historias e información cultural. Esta actividad es arancelada, con inscripción previa y organizada junto al municipio de Salto, Uruguay. El recorrido incluye la Feria Provincial del Libro y el Museo de Artes Visuales en Concordia; y en Salto la zona portuaria, Catedral de Salto, Mercado 18 de Julio y Centro Cultural Academia Previale (fono-platea radial histórica). Música a bordo: Acordeones del Uruguay.

Link de inscripción para residentes argentinos (con información de días, horarios, costos) en el siguiente link: https://forms.gle/31kFvwhytFE3JAAy5

Link para residentes uruguayos: https://forms.gle/5ERfZJhGTtFjqnDo8

Bus literario

Por otro lado, el Bus Literario recorrerá la ciudad de Concordia y sus lugares emblemáticos, históricos y culturales, con guía. Esta actividad es gratuita, con inscripción previa. Link para inscripción y toda la información en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepumTMAPZjs3qrr6O6R8sLdWu72Z86PFpM1PaNf9AWBu-5_A/viewform

Autores invitados y otras actividades

Participarán de la Feria: María Teresa Andruetto, Carlos Skliar, Guillermo Martínez, Marcelo Birmajer, Tute y La Cope. También habrá escritores y editoriales de la provincia, 60 stands, más de 50 actividades especiales, programación para escuelas y espectáculos. Todo con entrada libre y gratuita.

