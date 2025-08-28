Accidente vial en la Autovía José Gervasio Artigas con lesionada grave

En horas de la tarde de este jueves, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, intervino en un accidente vial ocurrido en inmediaciones de la Autovía Gervasio Artigas al Km 143, siniestro que involucró a un Camión marca Mercedes Benz, conducido por un hombre de 31 años de edad, acompañado de un ciudadano de 40 años de edad, ambos residentes en la ciudad de Villa Elisa, quienes al intentar ingresar al retorno para tomar por la ruta, por motivos a determinar fueron colisionados en la parte trasera del rodado por un automóvil marca Chevrolet Celta, el cual era guiado por una ciudadana de 35 años de edad, oriunda de la localidad de Gualeguaychú.

Como consecuencia del impacto, la mujer quedó visiblemente lesionada y atrapada en el rodado, ante lo cual inmediatamente se le dio intervención a personal de Bomberos Voluntarios de Colón, quienes tras un arduo labor lograron extraer a la conductora e inmediatamente fue trasladada al nosocomio local en una Unidad Sanitaria, donde luego de ser asistida por los profesionales intervinientes, se determinó que presentaba Lesiones de carácter Graves, específicamente fractura facial, lesiones en base del cráneo, la que una vez estabilizada se la alojó en la Unidad de Terapia Intensiva.

