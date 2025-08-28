Se ejecutan obras en el Museo de Bellas Artes para preservar el patrimonio cultural entrerriano

El Gobierno de Entre Ríos invierte más de 32 millones de pesos en la reparación de filtraciones y humedad en el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez, de Paraná. Los trabajos buscan resguardar el edificio histórico y garantizar un espacio adecuado para el desarrollo cultural y educativo.

Las obras se llevan adelante a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios en el edificio en calle Buenos Aires 355, de la capital provincial, una casona de fines del siglo XIX que perteneció originalmente a la familia Tezanos Pinto y que fue adquirida por el Estado provincial en 1980 para su actual funcionamiento. Con el paso del tiempo, la edificación comenzó a presentar filtraciones y problemas de humedad que hacían necesaria una intervención inmediata para su preservación.

En ese marco, el ministro de Planeamiento, Darío Schneider, subrayó: «La inversión en cultura y patrimonio histórico es esencial para resguardar la identidad de los entrerrianos y el valor que tienen nuestros edificios históricos. Con esta obra vamos a poner en valor el museo y también garantizamos las condiciones edilicias necesarias para que continúe siendo un lugar de aprendizaje y desarrollo de las actividades culturales y educativas».

Los trabajos incluyen la impermeabilización de cubiertas y muros, además de la reparación de filtraciones en la cubierta de chapa del depósito ubicado en el fondo del predio, sobre una superficie de 640 metros cuadrados. La obra demandar una inversión de 32.825.926 pesos con financiamiento provincial, tiene un plazo de ejecución de 60 días corridos y está a cargo de la firma Caminos Rodolfo Alberto.

www.discofm.com.ar