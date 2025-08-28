Se logró recuperar una Motocicleta sustraída en Villa Elisa

En horas tempranas de este jueves, se tomó conocimiento por parte de un ciudadano mayor de edad, que personas desconocidas en horas de la madrugada, y sin ejercer violencia, le habrían sustraído su motovehículo marca Honda XR 125 cc., la cual se encontraba en el garaje abierto de la propiedad, situada en inmediaciones de calle Piamonte al 800 de la ciudad de Villa Elisa.

En virtud a ello, al encontrarse el personal policial de la Comisaría local en plena tarea de recolección de datos, pasadas unas horas fueron advertidos que un residente de esa localidad, circunstancias que se disponía a alimentar a sus animales vacunos en un campo situado en Colonia La Matilde, habría observado un rodado similar al faltante tapado con vegetación a la vera de un camino vecinal.

Ante ello, al dirigirse y corroborar que se trataba de la motocicleta interesada, dicha novedad fue puesta en conocimiento de la Fiscalía en turno, ordenándose el formal y preventivo secuestro del rodado, la intervención del verificador policial y la posterior entrega al damnificado.

www.discofm.com.ar