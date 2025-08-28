Gaillard y Rubattino reciben el respaldo de Cristina

Oscar Parrilli recibió en el Instituto Patria a Carolina Gaillard, Diputada Nacional y candidata a Senadora, junto a Paola Rubattino, candidata a Diputada Nacional. El encuentro simboliza un gesto contundente de apoyo de Cristina Fernández de Kirchner a la lista de Ahora la Patria, ahora 503.

“Necesitamos representantes con firmeza y coherencia en el Congreso para defender a trabajadores, jubilados y personas con discapacidad frente a un gobierno que los ataca sistemáticamente. No podemos tener otro senador como Kueider que habilite una Ley Bases. Hace falta convicción y coraje para enfrentar las políticas de Milei que tanto daño generan en la sociedad”, afirmó Parrilli.

Por su parte, Gaillard sostuvo: “Tuvimos una extensa charla donde compartimos la realidad de nuestra provincia y reafirmamos el respaldo de la militancia entrerriana a Cristina, en medio de la persecución que atraviesa”.

