Arévalo se reunió con Frigerio en Paraná

Este jueves, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, junto al Arquitecto Sergio Arévalo y la Ingeniera Silvana Noya, mantuvo una reunión con el Gobernador Rogelio Frigerio y la Secretaria de Ambiente Rosa Hojman, con quienes se dialogó sobre los trámites administrativos necesarios para darle celeridad a los estudios de impacto ambiental necesarios para la puesta en funcionamiento de empresas en el parque industrial, incluida la posibilidad de la inversión para la puesta en funcionamiento del Frigorífico Multiespecies.

Asimismo, se volvió a reiterar al gobernador, la suma urgencia en la reactivación de la obra de la segunda etapa de las lagunas de decantación para la ciudad.

Es de destacar la rápida respuesta y la total disposición del gobernador y su equipo, para sacar adelante estos proyectos tan importantes para Feliciano.

