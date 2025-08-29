Elecciones 2025: Quedó definido el diseño de la Boleta Única Papel que se utilizará el 26 de octubre en la provincia de Entre Ríos

Este viernes se realizó la fiscalización y verificación de la prueba de impresión de la Boleta Única Papel, en la sede de la Secretaría Electoral Nacional.

Participaron los apoderados y representantes de las siete agrupaciones políticas que competirán en las elecciones del próximo 26 de octubre.

Esta instancia se realizó cumpliendo con lo dispuesto por la Junta Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos, conforme Acordada Extraordinaria CNE 26/2025, sin que se hayan realizado observaciones ni reclamos respecto a la impresión exhibida.

La Boleta Única Papel del distrito Entre Ríos ya se encuentra en proceso de impresión definitiva, por parte de la empresa Su Papel SA – Ramón Chozas SA.

Inscripción de autoridades de mesa y pago de viáticos

La Secretaría Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos recuerda que continúa abierta la inscripción al Registro de Postulantes para Autoridades de Mesa.

Los interesados pueden inscribirse de manera presencial en la sede de la Secretaría Electoral Nacional, ubicada en calle Urquiza 840 de Paraná, en cualquier sucursal del Correo Argentino o en los puntos correo habilitados en toda la provincia, donde se entrega el formulario correspondiente. También está disponible la inscripción online en: https://www.padron.gov.ar/cne_autoridad/, seleccionando la provincia de Entre Ríos y completando el formulario.

Según la Resolución 347/2025, publicada en el Boletín Oficial, los montos de viáticos para la jornada electoral del 26 de octubre son los siguientes:

-Autoridades de mesa: $40.000, con un adicional de $40.000 para quienes realicen previamente la capacitación oficial.

-Delegados judiciales: $80.000, con un adicional de $ 40.000 para quienes cumplan con la remisión de reportes de eventos, incidencias o datos adicionales solicitados por la Cámara Nacional Electoral.

La Justicia Nacional Electoral certificará el cumplimiento de las funciones y notificará al Correo Argentino los listados de beneficiarios. La Vicejefatura de Gabinete del Interior coordinará la implementación del operativo y la modalidad de pago.

De esta manera, la Justicia Nacional Electoral avanza en el cronograma previsto, garantizando transparencia y organización en el debut de la Boleta Única Papel.

