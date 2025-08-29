Personal policial recupera bicicleta sustraída en Colón

En razón del hurto de una bicicleta marca Topmega, color negra con detalles en amarillo, rodado 29, ocurrido en la noche de este jueves, en inmediaciones de Calle Chacabuco al 350 de Colón, personal de la División de Investigaciones e Inteligencia Criminal de Jefatura Departamental Colón, realizó tareas investigativas, logrando mediante el análisis de cámaras de seguridad, individualizar al autor del ilícito, un sujeto de 51 años, afincado en las proximidades de Avenida Perón al 450 de esta localidad.

Ante la urgencia del caso, y la posibilidad de que el rodado sustraído fuera ocultado o desechado, personal policial se apersona al domicilio mencionado, donde se entrevista con el propietario de un Complejo de Departamentos, quien interiorizado autoriza el ingreso de los efectivos al sector común del pasillo, donde se localiza la Bicicleta interesada.

Seguidamente, y bajo las directrices de la Unidad Fiscal de turno, se procede al formal y preventivo secuestro del rodado, para luego ser entregado a la damnificada, continuándose con las actuaciones pertinentes de rigor.

